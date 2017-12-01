Больше полукилограмма синтетических наркотиков изъяли у студента в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:40

фото: ambartsumian.ru
В Ижевске по подозрению в покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере задержан 18-летний студент вуза. Об этом сегодня, 1 декабря 2017 года, сообщил на брифинге заместитель начальника УМВД России по г. Ижевску – начальник полиции Иван Киселев.

Молодого человека задержали в подъезде дома по месту жительства. В ходе личного досмотра у него обнаружены и изъяты наркотические средства «N-метилэфедрон» и «ТМСР-2201» общей массой более 150 гр. Также в подъезде нашли наркотик «N-метилэфедрон» массой 12,5 гр.

В ходе проведения обыска по месту жительства студента сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ижевску обнаружили «N-метилэфедрон» массой более 400 гр. Также по месту жительства изъяты электронные весы, пустые полимерные пакеты с контактной застежкой, изолента, резиновые перчатки, предназначавшиеся для расфасовки и последующего сбыта наркотиков.

В настоящее время по данному факту расследуются уголовные дела, возбужденные по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.


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