Валенки-party пройдет 2 декабря в ижевском зоопарке

Опубликована: Сегодня 12:47



фото: tambov.acsafe.ru фото: tambov.acsafe.ru

«Зоопарк Удмуртии открывает модный сезон, а вернее праздник высокой валяной, теплой моды. Блистать разрешено всем пришедшим в валенках. Хотите поделиться своими валяльными творениями, оригинальными идеями по украшению, секретами искусства валяния и бисеровышивания по валенкам? А может быть вы искусный творец творческих поделок в виде валенка. Тогда 2 декабря ворота зоопарка Удмуртии открыты специально для вас», - гласит приглашение на официальном сайте зоопарка.Начало мероприятия в 13:00.