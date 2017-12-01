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Валенки-party пройдет 2 декабря в ижевском зоопарке
Опубликована: Сегодня 12:47 Завтра, 2 декабря, в ижевском зоопарке пройдет Валенки-party. Посетителей ждет мастер-класс по валянию и изготовление зимнего сувенира, выставка творческих работ «Ай, да, валенок!», выступление детского народного ансамбля «Золотые гусельки», веселые игры, забавные конкурсы и подарки от главного новогоднего волшебника.
«Зоопарк Удмуртии открывает модный сезон, а вернее праздник высокой валяной, теплой моды. Блистать разрешено всем пришедшим в валенках. Хотите поделиться своими валяльными творениями, оригинальными идеями по украшению, секретами искусства валяния и бисеровышивания по валенкам? А может быть вы искусный творец творческих поделок в виде валенка. Тогда 2 декабря ворота зоопарка Удмуртии открыты специально для вас», - гласит приглашение на официальном сайте зоопарка.
Начало мероприятия в 13:00.