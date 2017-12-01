В выходные в Удмуртию придут метели, которые задержатся до следующей недели

Опубликована: Сегодня 13:52

фото: narvacity.ee
В субботу в большинстве районов Удмуртии осадков не ожидается, лишь местами возможен небольшой снег. В воскресенье в республику придут снегопады и порывистый ветер, прогнозируется слабая метель.

В ночь на субботу температура воздуха составит -4..-9 °С, днем 2 декабря -1..-6 °С. В последующие дни ожидается 0..-5 °С. В отдельные дни на дорогах прогнозируются снежные заносы и накат.

Ветреная и снежная погода сохранится и в первую половину следующей недели.



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