В выходные в Удмуртию придут метели, которые задержатся до следующей недели

Опубликована: Сегодня 13:52



фото: narvacity.ee фото: narvacity.ee

В ночь на субботу температура воздуха составит -4..-9 °С, днем 2 декабря -1..-6 °С. В последующие дни ожидается 0..-5 °С. В отдельные дни на дорогах прогнозируются снежные заносы и накат.Ветреная и снежная погода сохранится и в первую половину следующей недели.