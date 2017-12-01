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В Сарапуле сбили 8-летнюю девочку,
Опубликована: Сегодня 14:59 В Сарапуле сбили 8-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла в четверг, 30 ноября, около 16:05 напротив дома № 61б по улице Максима Горького.
Наезд на ребенка совершил 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063». В результате ДТП девочка получила травмы.
Госавтоинспекция республики обращается к родителям с просьбой учить детей соблюдать не только ПДД, но и с самого раннего возраста наблюдать и ориентироваться на дороге.
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