В Сарапуле сбили 8-летнюю девочку,

Опубликована: Сегодня 14:59

фото: politpuzzle.ru
В Сарапуле сбили 8-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла в четверг, 30 ноября, около 16:05 напротив дома № 61б по улице Максима Горького.

Наезд на ребенка совершил 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063». В результате ДТП девочка получила травмы.

Госавтоинспекция республики обращается к родителям с просьбой учить детей соблюдать не только ПДД, но и с самого раннего возраста наблюдать и ориентироваться на дороге.
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