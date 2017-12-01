В Сарапуле сбили 8-летнюю девочку,

Опубликована: Сегодня 14:59



фото: politpuzzle.ru фото: politpuzzle.ru

Наезд на ребенка совершил 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063». В результате ДТП девочка получила травмы.Госавтоинспекция республики обращается к родителям с просьбой учить детей соблюдать не только ПДД, но и с самого раннего возраста наблюдать и ориентироваться на дороге.