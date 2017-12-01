Качество секса можно улучшить с помощью алкогольного напитка

Опубликована: Сегодня 16:04



фото: jazzpartita.ru фото: jazzpartita.ru

Кроме того, исследователи уверяют, что напиток якобы можно принимать для профилактики деменции и сердечно-сосудистых патологий.Эксперты отметили, что полезные качества проявляются только в том случае, если человек не превышает норму потребления шампанского.