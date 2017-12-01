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Качество секса можно улучшить с помощью алкогольного напитка
Опубликована: Сегодня 16:04 Американские учёные уверены, что шампанское в умеренном количестве влияет на качество и продолжительность секса. Об этом пишет Life со ссылкой на местные СМИ.
Кроме того, исследователи уверяют, что напиток якобы можно принимать для профилактики деменции и сердечно-сосудистых патологий.
Эксперты отметили, что полезные качества проявляются только в том случае, если человек не превышает норму потребления шампанского.
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