В связи с погодными условиями ижевчан просят быть аккуратнее на дороге

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: budukursi.in.ua фото: budukursi.in.ua

На заснеженной трассе автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП. На загородных дорогах необходимо по возможности исключить обгоны, даже на достаточном, на первый взгляд, расстоянии до встречного транспорта.Пешеходов также попросили помнить, что зимой тормозной путь машин увеличивается, и нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. Малолетних детей при переходе дороги лучше брать на руки. При выходе из общественного транспорта нужно подождать, когда транспорт отойдет от остановки на достаточное расстояние, и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны.