Жителей нескольких подъездов разрушенного взрывом дома в Ижевске заселят до конца года

Опубликована: 2 Декабря 2017 г. 14:21

фото: progomel.by
В Ижевске жителей 1-3 подъездов рухнувшего дома заселят до 27 декабря. Специалисты выяснили, что фундамент этой части дома не тронут, стены и перекрытия находятся в хорошем состоянии. К этому времени разберут и разрушенную часть здания, уже на следующей неделе подрядная организация начнет разбирать пятый подъезд. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. 

С 18 по 27 декабря проведут еще одну экспертизу: внешний осмотр дома, квартир, газоснабжения и водоснабжения. Также на дом поставят специальные мачки, которые будут давать информацию по каким-либо изменениям в конструкции дома.

На данный момент необходимо укреплять стены 4 и 6 подъездов и разобрать 5 подъезд дома. Если все работы проведут в срок, то до конца года жители 4 и 6 подъездов также вернутся в свои квартиры.


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