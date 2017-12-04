Жителей нескольких подъездов разрушенного взрывом дома в Ижевске заселят до конца года

Опубликована: 2 Декабря 2017 г. 14:21



фото: progomel.by фото: progomel.by

С 18 по 27 декабря проведут еще одну экспертизу: внешний осмотр дома, квартир, газоснабжения и водоснабжения. Также на дом поставят специальные мачки, которые будут давать информацию по каким-либо изменениям в конструкции дома.На данный момент необходимо укреплять стены 4 и 6 подъездов и разобрать 5 подъезд дома. Если все работы проведут в срок, то до конца года жители 4 и 6 подъездов также вернутся в свои квартиры.