Пять пожаров случилось в Удмуртии за сутки

Опубликована: 3 Декабря 2017 г. 21:33

Пять пожаров произошло за сутки со 2 по 3 декабря в республике, сообщает СУСАНИН.

По данным МЧС по Удмуртии, два возгорания случились в Глазовском районе, одно в Алнашском районе, и еще по одному пожару – в Ижевске и Сарапуле.

В результате пожара в Ижевске без крыши над головой осталась семья с маленьким ребенком. Отец семейства оказался в реанимации с ожогами кистей рук и отравлением угарным газом. Сейчас друзья и родственник пострадавших собирают для них помощь в соцсетях.
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