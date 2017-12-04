Наталья Гольцова назначена министром спорта Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:26

фото: yasni.ru
Министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии назначена Наталья Гольцова. Об этом сегодня, 4 декабря, в прямом эфире на «Сусанине» рассказал глава республики Александр Бречалов.

«У нас был конкурс на министра спорта Удмуртии, и конкурс у нас выиграла Наталья Гольцова. Многим она известна», - сообщил руководитель региона.

Ранее этот пост занимал Игорь Краснов, который ранее был отправлен в отставку. Некоторое время обязанности министра исполнял Павел Вечтомов.

Наталья Гольцова- российская автогонщица, мастер спорта России, неоднократный победитель и призер национальных соревнований по автогонкам.


Теги
Балезино творчество Москва Украина физкультура фестиваль лес финансы религия звезда прокуратура кино здоровье музыка медицина Ижевск Россия Ува ветеран банк занятость ИжГТУ Ижавто самолет ДТП дороги ремонт выставка розыск Глазов МВД Голливуд ГИБДД СМИ вода мода технологии выборы терроризм полиция США дети инвалид Сарапул зоопарк суд депутат Завьялово Игра безопасность МЧС туризм школа бюджет траур Воткинск Новый год/Рождество пенсия Госсовет УР пожар Малая Пурга ГЖД рейтинг алкоголь Владимир Путин преступление природа телевидение СКП праздник ЖКХ Интернет штраф Александр Волков правительство молодежь промышленность армия убийство долг хоккей торговля бизнес погода образование транспорт животные семья конкурс свадьба пристав Дмитрий Медведев наркотики видео Можга Удмуртия оружие футбол спортсмен строительство
Все теги
Яндекс.Погода