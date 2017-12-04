Наталья Гольцова назначена министром спорта Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:26



фото: yasni.ru фото: yasni.ru

«У нас был конкурс на министра спорта Удмуртии, и конкурс у нас выиграла Наталья Гольцова. Многим она известна», - сообщил руководитель региона.Ранее этот пост занимал Игорь Краснов, который ранее был отправлен в отставку. Некоторое время обязанности министра исполнял Павел Вечтомов.Наталья Гольцова- российская автогонщица, мастер спорта России, неоднократный победитель и призер национальных соревнований по автогонкам.