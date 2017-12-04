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Наталья Гольцова назначена министром спорта Удмуртии
Опубликована: Сегодня 09:26 Министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии назначена Наталья Гольцова. Об этом сегодня, 4 декабря, в прямом эфире на «Сусанине» рассказал глава республики Александр Бречалов.
«У нас был конкурс на министра спорта Удмуртии, и конкурс у нас выиграла Наталья Гольцова. Многим она известна», - сообщил руководитель региона.
Ранее этот пост занимал Игорь Краснов, который ранее был отправлен в отставку. Некоторое время обязанности министра исполнял Павел Вечтомов.
Наталья Гольцова- российская автогонщица, мастер спорта России, неоднократный победитель и призер национальных соревнований по автогонкам.