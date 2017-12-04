Надругавшегося над 4-летней дочкой жителя Удмуртии отправят на принудительное лечение

Опубликована: Сегодня 10:32

фото: panoramio.com
Следователи завершили расследование уголовного дела жителя Сарапульского района, совершившего в отношении своей 4-летней дочери действия сексуального характера. Произошел инцидент 23 июля 2017 года во время отдыха на берегу реки около с. Кама Камбарского района.

Выяснилось, что 33-летний мужчина обманным путем незаконно получил в 2013 году водительские права, скрыв от врача-психиатра наличие психического заболевания. Днем 23 июля мужчина на личном автомобиле вывез супругу и дочь на р. Каму, где отвел дочь в безлюдное место и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Проведенной судебной экспертизой мужчина признан невменяемым. Его действия квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

На данный момент приняты меры для аннулирования водительского удостоверения, а в отношении врача-психиатра внесено представление. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.


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