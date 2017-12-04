Ученые открыли полезное свойство секса

Опубликована: Сегодня 11:37

фото: bambler.ru
Австралийские исследователи выяснили, что секс положительно влияет на человеческий сон. Об этом сообщает Life со ссылкой на портал Adelaidenow.

При помощи анализа 460 человек в возрасте от 18 до 70 лет учёные определили, что 64% испытуемых лучше засыпали, если занимались сексом и достигали оргазма. Также стало известно, что проблем со сном не испытывают и те, кто занимается перед сном мастурбацией.

По словам экспертов, занятия сексом вырабатывают в организме так называемый биохимический коктейль, в котором преобладают гормоны окситоцин и пролактин, которые вызывают у человека чувство расслабленности. Также учёные считают, что секс перед сном помогает людям не загружать свою голову тревожными мыслями.



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