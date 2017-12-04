Ученые открыли полезное свойство секса

Опубликована: Сегодня 11:37



фото: bambler.ru фото: bambler.ru

При помощи анализа 460 человек в возрасте от 18 до 70 лет учёные определили, что 64% испытуемых лучше засыпали, если занимались сексом и достигали оргазма. Также стало известно, что проблем со сном не испытывают и те, кто занимается перед сном мастурбацией.По словам экспертов, занятия сексом вырабатывают в организме так называемый биохимический коктейль, в котором преобладают гормоны окситоцин и пролактин, которые вызывают у человека чувство расслабленности. Также учёные считают, что секс перед сном помогает людям не загружать свою голову тревожными мыслями.