Судимый за неуплату алиментов ижевчанин задержан при сбыте гашиша

Опубликована: Сегодня 12:40



фото: sb.by фото: sb.by

Задержан подозреваемый был в вечернее время возле жилого дома по ул. К.Маркса. Сотрудникам полиции злоумышленник пояснил, что наркотик приобрёл через сеть Интернет, а закладку забрал в лесопосадке возле одного из торговых центров города.В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ – «незаконный сбыт наркотических средств».