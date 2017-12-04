Судимый за неуплату алиментов ижевчанин задержан при сбыте гашиша

Опубликована: Сегодня 12:40

фото: sb.by
Ранее судимый за неуплату алиментов 25-летний безработный ижевчанин задержан за сбыт наркотического средства «гашиш».

Задержан подозреваемый был в вечернее время возле жилого дома по ул. К.Маркса. Сотрудникам полиции злоумышленник пояснил, что наркотик приобрёл через сеть Интернет, а закладку забрал в лесопосадке возле одного из торговых центров города.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ – «незаконный сбыт наркотических средств».



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