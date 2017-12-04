Ближайшие дни в Удмуртии будут снежными

Опубликована: Сегодня 13:45

фото: social.ridus.ru
Ближайшие дни в Удмуртии будут снежными. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, только в выходные установится погода без существенных осадков.

«В ночь на вторник к Удмуртии подойдет активный фронт, он принесет снег (в западных районах республики мокрый снег)», - отмечают синоптики.

Во вторник, 5 декабря прогнозируется ветер с порывами до 15-17 м/с, слабая метель, снежные заносы на дорогах. Температура воздуха в течение суток составит -3..+1 °С.

К субботе, по предварительным данным, температура понизится до -10..-15 °С в ночное время, днем столбики термометров покажут -6..-11 °С.


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