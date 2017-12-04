Ближайшие дни в Удмуртии будут снежными

Опубликована: Сегодня 13:45



фото: social.ridus.ru фото: social.ridus.ru

«В ночь на вторник к Удмуртии подойдет активный фронт, он принесет снег (в западных районах республики мокрый снег)», - отмечают синоптики.Во вторник, 5 декабря прогнозируется ветер с порывами до 15-17 м/с, слабая метель, снежные заносы на дорогах. Температура воздуха в течение суток составит -3..+1 °С.К субботе, по предварительным данным, температура понизится до -10..-15 °С в ночное время, днем столбики термометров покажут -6..-11 °С.