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В Воткинске накрыли два интернет-казино
Опубликована: Сегодня 14:50 Два интернет-казино организовал в своем городе житель Воткинска. Как сообщает ИА Сусанин, 41-летний мужчина устроил игорный бизнес при помощи двух своих знакомых. Одно из заведений находилось в нежилом помещении по ул. С. Разина, второе - в бывшем торговом павильоне по ул. 1 Мая.
Казино действовали больше года и приносили владельцу доход, сумма которого сейчас устанавливается следствием.
Мужчина был задержан в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников республиканского МВД и бойцов СОБРа Управления Росгвардии по Удмуртии. Во время обысков у него изъяли 25 комплектов игрового оборудования, 39 игровых консолей, 14 мониторов, 1 видеорегистратор, 2 ноутбука, 1 системный блок, 4 жестких диска, 6 флеш-карт и 7 мобильных телефонов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, решения суда он будет дожидаться под стражей.
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