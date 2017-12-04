В Воткинске накрыли два интернет-казино

Опубликована: Сегодня 14:50



фото: allprazdnik.ru фото: allprazdnik.ru

Казино действовали больше года и приносили владельцу доход, сумма которого сейчас устанавливается следствием.Мужчина был задержан в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников республиканского МВД и бойцов СОБРа Управления Росгвардии по Удмуртии. Во время обысков у него изъяли 25 комплектов игрового оборудования, 39 игровых консолей, 14 мониторов, 1 видеорегистратор, 2 ноутбука, 1 системный блок, 4 жестких диска, 6 флеш-карт и 7 мобильных телефонов.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, решения суда он будет дожидаться под стражей.