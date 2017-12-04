Пять человек пострадали в произошедшем в Можге ДТП

Опубликована: Сегодня 15:56



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

ДТП произошло в воскресенье, 3 декабря, на улице Можгинской. Нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ-2114», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Фордом».В результате аварии получили травмы водитель автомобиля «ВАЗ» и его 17-летний пассажир , а также водитель автомобиля «Форд» и пассажиры – две женщины.