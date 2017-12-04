Пять человек пострадали в произошедшем в Можге ДТП

Опубликована: Сегодня 15:56

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Можге пьяный водитель «ВАЗ-2114» устроил аварию на полосе встречного движения. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД России по Удмуртии, в результате столкновения с иномаркой пострадали пять человек.

ДТП произошло в воскресенье, 3 декабря, на улице Можгинской. Нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ-2114», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Фордом».
 
В результате аварии получили травмы водитель автомобиля «ВАЗ» и его 17-летний пассажир , а также водитель автомобиля «Форд» и пассажиры – две женщины.



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