Более полукилограмма наркотиков нашли у гостя из соседнего региона, задержанного в Воткинском районе

Опубликована: Сегодня 17:02

фото: 18.мвд.рф
Гостя из соседнего региона задержали у поселка Новый Воткинского района с наркотиками общей массой более полукилограмма. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, операцию по задержанию подготовили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотических средств МВД по Удмуртской Республике совместно с оперативниками спецподразделения межмуниципального отдела МВД России «Воткинский».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у поселка Новый был остановлен автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего неработающего жителя соседнего региона. При личном досмотре полицейские обнаружили у него наркотические средства синтетического производства и психотропные вещества общей массой более 500 гр. Наркотики мужчина приобрел посредством сети интернет с целью последующего сбыта, закладку забрал в лесу в Воткинском районе Удмуртии.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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