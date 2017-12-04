Более полукилограмма наркотиков нашли у гостя из соседнего региона, задержанного в Воткинском районе

Опубликована: Сегодня 17:02



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В ходе оперативно-розыскных мероприятий у поселка Новый был остановлен автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего неработающего жителя соседнего региона. При личном досмотре полицейские обнаружили у него наркотические средства синтетического производства и психотропные вещества общей массой более 500 гр. Наркотики мужчина приобрел посредством сети интернет с целью последующего сбыта, закладку забрал в лесу в Воткинском районе Удмуртии.Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.