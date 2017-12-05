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На трассе Можга-Вавож водитель сбежал с места ДТП, бросив пьяных пострадавших пассажиров
Опубликована: 4 Декабря 2017 г. 19:31 На трассе Можга-Вавож в ДТП пострадали два пассажира иномарки. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД России по Удмуртии, водитель скрылся с места происшествия, бросив своих пьяных попутчиков.
Авария произошла 2 декабря в 0:49 на 6 км дороги. Водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП пассажиры автомобиля, двое мужчин, 1986 и 1991 годов рождения, получили травмы.
В Госавтоинспекции отметили, что оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения, а водитель скрылся с места ДТП.
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