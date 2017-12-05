Наказание за платные магические услуги пропишут в Уголовном кодексе

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: provida.tv
Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предлагает внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, приравнивающий платные "магические" услуги к мошенничеству и вымогательству. В интервью "Парламентской газете" он отметил, что колдуны и маги пользуются критическим состоянием людей, выманивая из них деньги.

— Надо, чтобы как секты мы прикрыли в своё время, так же поступить и вот с этими лицами, которые как поодиночке, так и группами, пользуясь критическим состоянием людей, выманивают из них деньги и растворяются в воздухе, — рассказал депутат.

Предполагаемый законопроект внесёт поправки в статьи 159 ("Мошенничество"), 163 ("Вымогательство") и 210 ("Организация преступного сообщества") Уголовного кодекса РФ.

Законодатель подчёркивает, что планируется запретить не сами занятия колдовством, а попытки поставить его на коммерческие рельсы.
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