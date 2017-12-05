Мошенница из Можгинского района, "заработавшая" почти полмиллиона рублей, проведет 4 года в колонии

Опубликована: Сегодня 09:27



фото: arnapress.kz фото: arnapress.kz

Установлено, что девушка узнала о намерении потерпевшего взять в кредит крупную сумму и предложила оказать ему помощь в получении денег в одном из банков под невысокие проценты. В течение нескольких месяцев под различными предлогами, связанными с расходами на оформление кредита, потерпевший переводил злоумышленнице денежные средства. Узнав, что девушка не предпринимает никаких действий для получения кредита, потерпевший обратился в полицию. Причиненный ему ущерб составил 394 тыс. рублей.Следователями была установлена причастность обвиняемой к совершению еще одного мошенничества. За денежное вознаграждение она предложила малознакомой женщине помощь в получении водительского удостоверения, не имея при этом такой возможности и намерений. Потерпевшая передала мошеннице 63 тыс. рублей.