Мошенница из Можгинского района, "заработавшая" почти полмиллиона рублей, проведет 4 года в колонии

Опубликована: Сегодня 09:27

фото: arnapress.kz
В Удмуртии вынесен приговор мошеннице, обогатившейся на 457 тыс. рублей за счет других людей. 27-летняя жительница Можгинского района осуждена к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что девушка узнала о намерении потерпевшего взять в кредит крупную сумму и предложила оказать ему помощь в получении денег в одном из банков под невысокие проценты. В течение нескольких месяцев под различными предлогами, связанными с расходами на оформление кредита, потерпевший переводил злоумышленнице денежные средства. Узнав, что девушка не предпринимает никаких действий для получения кредита, потерпевший обратился в полицию. Причиненный ему ущерб составил 394 тыс. рублей.

Следователями была установлена причастность обвиняемой к совершению еще одного мошенничества. За денежное вознаграждение она предложила малознакомой женщине помощь в получении водительского удостоверения, не имея при этом такой возможности и намерений. Потерпевшая передала мошеннице 63 тыс. рублей.


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