Двое несовершеннолетних «зацеперов» пострадали в Ижевске при падении с прицепного устройства трамвая

Опубликована: Сегодня 10:32

фото: gosnomer.pro
С начала 2017 года при падении со сцепных устройств трамвая получили травмы двое несовершеннолетних «зацеперов». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что основной опасностью при катании на сцепных устройствах является именно падение, так как можно удариться об рельсы или оказаться под колесами трамвая. Кроме того, угрозу представляют платформы, остановки и столбы, об которые «зацеперы» нередко ударяются.

«Уважаемые родители! Объясните ребенку, что дорога – зона повышенной опасности, и подобные игры могут привести к трагедии. Проезд снаружи трамваев и безрельсового транспорта – смертельно опасен!» - уточнили в Управлении ГИБДД.


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