Ученые доказали убийственную для организма вредность жирной пищи

Опубликована: Сегодня 11:37



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Выяснилось, что насыщенные жирные кислоты присоединяются к составу плазматической мембраны, создают затвердевшие участки и нарушают ее эластичность. Когда клетка поглощает слишком много подобных соединений, она теряет свои неискусственные свойства и разрушается.Исследователи также установили, что ненасыщенные маслянистые кислоты, содержащиеся в рыбе, растительных маслах и орехах, наоборот, способны парализовать негативный эффект вредных жиров, способствуя растворению липидных бляшек.