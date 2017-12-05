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Ученые доказали убийственную для организма вредность жирной пищи
Опубликована: Сегодня 11:37 Вредные жиры, такие как пальмовое масло и животный жир, разрушают клеточные мембраны и приводят к гибели клеток. Как пишет News2world, соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Science.
Выяснилось, что насыщенные жирные кислоты присоединяются к составу плазматической мембраны, создают затвердевшие участки и нарушают ее эластичность. Когда клетка поглощает слишком много подобных соединений, она теряет свои неискусственные свойства и разрушается.
Исследователи также установили, что ненасыщенные маслянистые кислоты, содержащиеся в рыбе, растительных маслах и орехах, наоборот, способны парализовать негативный эффект вредных жиров, способствуя растворению липидных бляшек.
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