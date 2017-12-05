С ижевских улиц за сутки вывезли почти 450 тонн снега

Опубликована: Сегодня 12:41

фото: penza-post.ru
После двухдневного снегопада за последние сутки с улиц Ижевска вывезли почти 450 тонн снега. Как сообщает пресс-служба администрации города, для содержания дорог использовали 399 тонн песчано-соляной смеси.

«Дорожными службами вывезены 8 куб. м мусора, 448 тонн снега, для удаления зимней скользкости израсходованы 399 тонн песчано-соляной смеси, 50 тонн химического реагента СБГ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь противогололедными материалами обрабатываются наиболее опасные участки: крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках.

Если горожане неудовлетворены работами по содержанию дорог и других территорий, они могут обратиться в следующие службы:

- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Действует смс-оповещение о принятии, выполнении поступивших заявок, а также сроках их выполнения.





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