С ижевских улиц за сутки вывезли почти 450 тонн снега

Опубликована: Сегодня 12:41



фото: penza-post.ru фото: penza-post.ru

«Дорожными службами вывезены 8 куб. м мусора, 448 тонн снега, для удаления зимней скользкости израсходованы 399 тонн песчано-соляной смеси, 50 тонн химического реагента СБГ», - говорится в сообщении.Отмечается, что в первую очередь противогололедными материалами обрабатываются наиболее опасные участки: крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках.Если горожане неудовлетворены работами по содержанию дорог и других территорий, они могут обратиться в следующие службы:

- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Действует смс-оповещение о принятии, выполнении поступивших заявок, а также сроках их выполнения.