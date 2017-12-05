Ученые выявили один из признаков приближающейся смерти

Опубликована: Сегодня 13:46

фото: gabrielya.ru
Английские специалисты из Медицинской школы Эксетерского университета выяснили, что за 14-18 лет до смерти у пожилых людей наблюдается снижение артериального давления. Об этом пишет RG со ссылкой на Journal of the American Medical.

Это показал анализ данных более 46 тыс граждан Великобритании, умерших в возрасте 60 лет и старше. Среди них были как люди, не жаловавшиеся на здоровье, так и страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и высокого кровяного давления.

У людей из всех категорий, к удивлению исследователей, примерно за 14 лет до смерти было зафиксировано постепенное снижение артериального давления.

- Я был бы очень обеспокоен, если кто-то бы интерпретировал нашу статью как предполагающую, что гипертонию не следует лечить в поздний период жизни или что они должны прекратить лекарства от артериального давления, - предостерегает один из авторов исследования и директор Центра в Коннектикуте по проблемам старения Джордж Кушель.

По его словам, полученные результаты дадут врачам понимание того, что "снижение артериального давления в действительности означает для пожилых пациентов". Это может помочь при выборе лечения для людей в преклонном возрасте.



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