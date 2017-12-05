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Директор одного из ижевских предприятий получил ножевое ранение
Опубликована: Сегодня 14:52 В Ижевске совершено разбойное нападение на директора предприятия. В кратчайшее время подозреваемый был задержан. Им оказался 23-летний безработный, ранее судимый местный житель.
По версии следствия, в ночное время на ул.Новостроительной к потерпевшему, директору одного из ижевских предприятий, подошел незнакомый молодой человек и, угрожая ножом, потребовал передать ему деньги. Получив отказ, нападавший нанес мужчине ножевое ранение.
Злоумышленник тут же получил 1500 рублей и скрылся с места происшествия. Раненый мужчина сообщил об инциденте в полицию. В результате проведенных мероприятий в кратчайшее время подозреваемый был задержан. При личном досмотре у него обнаружили нож и похищенные деньги.
В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе. За совершенное преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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