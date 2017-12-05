В Удмуртии женщина погибла под перевернувшимся автобусом

Опубликована: Сегодня 15:59



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

По его словам, автобус ехал из села Кудрино в село Светлое. «В салоне находилась единственная пассажирка,<…> которая не была пристегнута ремнем безопасности. При опрокидывании она выпала из окна салона и была придавлена автобусом. То есть в данной ситуации, чтобы человеческую жизнь сохранить, достаточно было пристегнуться», - отметил Вычужанин.Водитель – 47-летний мужчина – не пострадал. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняются