В Удмуртии женщина погибла под перевернувшимся автобусом

Опубликована: Сегодня 15:59

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Воткинском районе. Об этом рассказал информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

По его словам, автобус ехал из села Кудрино в село Светлое. «В салоне находилась единственная пассажирка,<…> которая не была пристегнута ремнем безопасности. При опрокидывании она выпала из окна салона и была придавлена автобусом. То есть в данной ситуации, чтобы человеческую жизнь сохранить, достаточно было пристегнуться», - отметил Вычужанин.

Водитель – 47-летний мужчина – не пострадал. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняются


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