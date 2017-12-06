На вечный стояк пожаловались жители ирландской деревушки, где производят виагру

Опубликована: 5 Декабря 2017 г. 18:42



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— Достаточно один раз вдохнуть (воздух на улице. — Прим. ред.), и у тебя уже стоит. Мы пользуемся виагрой уже много лет бесплатно благодаря заводу, — рассказал изданию Дебби О’Гриди, сотрудник одного из баров деревушки. Его мать, в свою очередь, назвала это божьим благословением.Другая жительница города добавила, что даже на деревенских собак действует этот препарат. Она считает, что виагра каким-то образом попала в водопровод ещё много лет назад, в 1980-х.Стоит отметить, что когда почти 40 лет назад началось производство виагры в деревне, Рингаскидди пережила демографический всплеск. Населённый пункт стали в шутку называть Viagra Falls.