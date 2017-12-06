По производству молока Удмуртия занимает третье место в Росии

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: kursktv.ru
Удмуртия продолжает сохранять ведущие позиции по производству молока. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, по итогам 10 месяцев текущего года регион занимает третье место по производству молока с надоем в 491 тыс. тонн.

Тройку лидеров среди регионов России по-прежнему возглавляет Татарстан, валовое производство в котором превысило 853 тыс. тонн, за ним следует Краснодарский край – более 662 тыс. тонн за 10 месяцев.
 
Лидерами по валовому производству молока в Удмуртии являются 7 районов республики: Вавожский, Можгинский, Балезинский, Шарканский, Алнашский, Увинский и Глазовский. Валовой объем производства в этих районах составил 278,3 тыс. тонн – почти половину (48,6%) от общереспубликанского объема.

Как отметили в Минсельхозе, такие позиции Удмуртия сохраняет уже второй год. В прошлом году объем производства составил 738 тысяч тонн. В этом году прирост за 10 месяцев составил 4,2 процента или 26,5 тыс. тонн. 

Сейчас в республике действует программа, по которой объемы производства должны быть доведены до миллиона тонн в год.



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