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В Ижевске три месяца разыскивают 34-летнюю женщину
Опубликована: Сегодня 09:27 В Ижевске три месяца разыскивают 34-летнюю Романову Марину Сергеевну. Женщина вышла из дома по ул. Севастопольская 4 сентября 2017 года, и с того времени о ней нет никаких вестей.
Как была одета в тот день - неизвестно. По некоторым данным, она может находиться в районе Фурманова.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим незамедлительно сообщить по тел. ПСО Регион 18 : 8-951-195-29-71, либо по тел. 69-53-20, или 02 (с моб.102).
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