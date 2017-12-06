В Ижевске три месяца разыскивают 34-летнюю женщину

Опубликована: Сегодня 09:27



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Как была одета в тот день - неизвестно. По некоторым данным, она может находиться в районе Фурманова.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим незамедлительно сообщить по тел. ПСО Регион 18 : 8-951-195-29-71, либо по тел. 69-53-20, или 02 (с моб.102).