Жителя Ижевска задержали после нападения с ножом на двух женщин

Опубликована: Сегодня 10:31



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Установлено, что 18 ноября 2017 года мужчина совершил разбойное нападение на продавца магазина по ул. С. Ковалевской. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал у нее деньги. Женщина подняла шум и спугнула нападавшего.В течение часа похожий по приметам мужчина совершил еще одно разбойное нападение, на этот раз на мосту над речкой Карлуткой, у дома №292 по ул. Удмуртской. Также угрожая ножом, он открыто похитил у ижевчанки 100 рублей. При этом он «попросил» потерпевшую под угрозой ножа «притвориться знакомыми, чтобы не вызывать подозрения случайных прохожих».В ходе процедуры опознания обе женщины уверенно опознали задержанного. В результате проведенного по месту жительства обвиняемого обыска было изъято несколько кухонных ножей, среди которых был нож с рукояткой салатового цвета. Именно этим ножом, как описали потерпевшие, он угрожал им в день преступлении.1 декабря задержанному предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, с которыми задержанный не согласился и вину не признал. 2 декабря по ходатайству следствия мужчину заключили под стражу на 2 месяца. На данный момент полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению других аналогичных преступлений, совершенных в Ижевске.