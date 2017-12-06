Жителя Ижевска задержали после нападения с ножом на двух женщин

Опубликована: Сегодня 10:31

фото: 18.мвд.рф
В результате оперативно-розыскных мероприятий 1 декабря в Ижевске задержан 35-летний ранее судимый местный житель. Его подозревают в двух разбоях, совершенных с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Установлено, что 18 ноября 2017 года мужчина совершил разбойное нападение на продавца магазина по ул. С. Ковалевской. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал у нее деньги. Женщина подняла шум и спугнула нападавшего.

В течение часа похожий по приметам мужчина совершил еще одно разбойное нападение, на этот раз на мосту над речкой Карлуткой, у дома №292 по ул. Удмуртской. Также угрожая ножом, он открыто похитил у ижевчанки 100 рублей. При этом он «попросил» потерпевшую под угрозой ножа «притвориться знакомыми, чтобы не вызывать подозрения случайных прохожих».

В ходе процедуры опознания обе женщины уверенно опознали задержанного. В результате проведенного по месту жительства обвиняемого обыска было изъято несколько кухонных ножей, среди которых был нож с рукояткой салатового цвета. Именно этим ножом, как описали потерпевшие, он угрожал им в день преступлении.

1 декабря задержанному предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, с которыми задержанный не согласился и вину не признал. 2 декабря по ходатайству следствия мужчину заключили под стражу на 2 месяца. На данный момент полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению других аналогичных преступлений, совершенных в Ижевске.



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