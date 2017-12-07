С 15 декабря в Ижевске откроются ёлочные базары

Опубликована: Сегодня 11:36



фото: testriamo.inlite.ru фото: testriamo.inlite.ru

Индустриальный район:1. «Парковая» у Центра «Русский дом» (Воткинское шоссе, 118);2. у торгового павильона «Ковчег» (улица Холмогорова, 70-б);3. на «Кольце» (улица Дзержинского, 48-а);4. «Северный рынок» (улица 9-е Января, 223).Ленинский район:1. «Торгово-ярмарочный комплекс «Меркурий» (улица Клубная, 23-а);2. «Юг-1» (с южной стороны участка по улице Азина, 150);3. «Заречная» (улица Клубная, 60);4. «Урожайная» (улица Маяковского, 41-а);5. «Ярмарка на Клубной» (у дома № 63 по улице Клубной).Октябрьский район:1. Ярмарка «На Кирова» (к дома № 11 по улице Кирова);2. Ярмарка «На Шумайлова» (у дома №393 по улице Карла Маркса);3. Ярмарка «Фермерская лавка» (у торговых павильонов по улице Школьная, 44-а).4. Ярмарка «Славянский базар» (недалеко от перекрестка переулка Широкого и улицы Коммунаров);5. «Ярмарка на Карла Маркса» (у здания по улице Кирова, 116).6. Ярмарка «Зимняя» на Центральной площади у музыкального фонтана.Первомайский район:1. «Ярмарка на Сенной» (улица Красноармейская, 126);2. «Ярмарка по продаже отдельных продовольственных и непродовольственных товаров» (улица Ленина, 144);3. Ярмарка «На Либкнехта» (у дома № 53 по улице Карла Либкнехта);4. «Ярмарка на Промышленной» (у дома № 16 по ул. Орджоникидзе).Устиновский район:1. Ярмарка ИП Рожковой (у дома № 60 по улице Татьяны Барамзиной.);2. «Сельскохозяйственная ярмарка» (у дома № 53 по улице Ворошилова);3. «Сельскохозяйственная ярмарка» (у дома № 94 по улице Молодежной);4. Ярмарка «В 4-м микрорайоне» (у дома № 72 по улице Автозаводской).