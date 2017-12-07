С 15 декабря в Ижевске откроются ёлочные базары

Опубликована: Сегодня 11:36

фото: testriamo.inlite.ru
Ёлочные базары откроются в Ижевске 15 декабря. Администрация города определила перечень мест, где будет разрешена продажа новогодних елей и других хвойных деревьев. Вплоть до Нового года будут работать 23 торговых точки.

Индустриальный район:

1. «Парковая» у Центра «Русский дом» (Воткинское шоссе, 118);
2. у торгового павильона «Ковчег» (улица Холмогорова, 70-б);
3. на «Кольце» (улица Дзержинского, 48-а);
4. «Северный рынок» (улица 9-е Января, 223).

Ленинский район:

1. «Торгово-ярмарочный комплекс «Меркурий» (улица Клубная, 23-а);
2. «Юг-1» (с южной стороны участка по улице Азина, 150);
3. «Заречная» (улица Клубная, 60);
4. «Урожайная» (улица Маяковского, 41-а);
5. «Ярмарка на Клубной» (у дома № 63 по улице Клубной).

Октябрьский район:

1. Ярмарка «На Кирова» (к дома № 11 по улице Кирова);
2. Ярмарка «На Шумайлова» (у дома №393 по улице Карла Маркса);
3. Ярмарка «Фермерская лавка» (у торговых павильонов по улице Школьная, 44-а).
4. Ярмарка «Славянский базар» (недалеко от перекрестка переулка Широкого и улицы Коммунаров);
5. «Ярмарка на Карла Маркса» (у здания по улице Кирова, 116).
6. Ярмарка «Зимняя» на Центральной площади у музыкального фонтана.

Первомайский район:

1. «Ярмарка на Сенной» (улица Красноармейская, 126);
2. «Ярмарка по продаже отдельных продовольственных и непродовольственных товаров» (улица Ленина, 144);
3. Ярмарка «На Либкнехта» (у дома № 53 по улице Карла Либкнехта);
4. «Ярмарка на Промышленной» (у дома № 16 по ул. Орджоникидзе).

Устиновский район:

1. Ярмарка ИП Рожковой (у дома № 60 по улице Татьяны Барамзиной.);
2. «Сельскохозяйственная ярмарка» (у дома № 53 по улице Ворошилова);
3. «Сельскохозяйственная ярмарка» (у дома № 94 по улице Молодежной);
4. Ярмарка «В 4-м микрорайоне» (у дома № 72 по улице Автозаводской).
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