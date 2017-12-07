Продавать алкоголь круглосуточно предложили российские депутаты

Опубликована: Сегодня 12:41



фото: ekaterinburg-life.ru фото: ekaterinburg-life.ru

Как объясняют авторы инициативы, эта мера поможет снизить число отравлений нелегальной и низкопробной алкогольной продукцией, которое традиционно возрастает в праздничные дни.Отмечается, что предусмотренные изменения также имеют благоприятные экономические и социальные последствия, поскольку увеличивают поступление налогов в бюджет страны.