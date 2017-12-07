|
Продавать алкоголь круглосуточно предложили российские депутаты
Опубликована: Сегодня 12:41 Депутаты заксобрания Ленинградской области предложили снять запрет на продажу шампанского в период с 22:00 до 8:00 в Новый год и Рождество, передает RG.
Как объясняют авторы инициативы, эта мера поможет снизить число отравлений нелегальной и низкопробной алкогольной продукцией, которое традиционно возрастает в праздничные дни.
Отмечается, что предусмотренные изменения также имеют благоприятные экономические и социальные последствия, поскольку увеличивают поступление налогов в бюджет страны.
Загрузка...