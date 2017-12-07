Игорь Титов назначен и.о. министра здравоохранения Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:50





Титов Игорь Георгиевич родился 20 июня 1962 года в деревне Айдуан-Чабья Кизнерского района Удмуртской АССР. Полковник медицинской службы в запасе, ветеран боевых действий1981 – 1985 - Челябинский государственный медицинский институт. Лечебный факультет.1985 – 1987 - Томский медицинский институт. Военно-медицинский факультет. Специальность – «Лечебно-профилактическое дело»1996 – 1999 - Военно-медицинская академия имени Кирова. Факультет руководящего состава. Специальность – «Медицинское обеспечение»1987-1996 - Начальник медицинской службы части 98 ВДД, 242 уч. Центра ВДВ1999-2001 - Начальник медицинской службы 76 ВДД, г. Псков ЛенВО2001-2002 - Старший офицер медицинской службы командования Воздушно-десантных войск Москвы2006 - 2011 - Заместитель директора по административно-хозяйственной части, Музей наивного искусства, г. Москва;2011 - 2012 - Начальник филиала «Дом отдыха «Баргузин» ФБУ «Санаторно-курортный комплекс «Анапский» Министерства обороны Российской Федерации», г. Геленджик;С 14 сентября 2012 года - Начальник ФГБУ «СКК «Подмосковье» МО РФ.Государственные награды: - звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ», - Орден «За военные заслуги», - «Почётный донор России».