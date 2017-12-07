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За изнасилование молодой ижевчанки местный житель на 7 лет попал за решетку
Опубликована: Сегодня 15:57 Изнасиловавший около гипермаркета «Лента» ижевчанку преступник на 7 лет потерял свободу. Местного жителя, ранее неоднократно судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего, кражи и грабеж, осудили по трем статьям.
В конце июня 2017 года в темное время на молодую женщину, возвращавшуюся с работы, около гипермаркета «Лента» напал мужчина, изнасиловал и надругался над ней, а после похитил у нее мобильный телефон и деньги.
Подсудимого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.162 УК РФ (разбой, нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья), п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшей), п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей).
Суд окончательно назначил злоумышленнику наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Кроме того, с осужденного взыскан моральный вред и материальный ущерб.