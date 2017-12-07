|
Как «справедливый» депутат Юнусов от долгов бегал
Опубликована: Сегодня 17:07 Руководителя депутатской фракции «Справедливая Россия» Фарида Юнусова обвинили в невыполнении обязательств. Появились ижевчане, считающие, что он решил их «кинуть».
Казалось бы, избранный народом для защиты его же интересов депутат не должен поступать как обычный мошенник, но все не так просто. Те, кто был задействован в предвыборной кампании Юнусова к выборам в Госсовет Удмуртской Республики, сообщают, что до сих пор не получили свои честно заработанные деньги. А ведь прошло уже больше трех месяцев.
Так, директор рекламного агентства «Идея» Игорь Пестерев, с которым был подписан договор на маркетинговые услуги на сумму 123 500 рублей, заявил, что Фарид Юнусов все еще с ним не рассчитался. Судя по выложенным Игорем Пестеревым скриншотам переписки в соцсети «ВКонтакте», депутат сначала вроде и хотел это сделать, но видимо что-то пошло не так. А после вообще удалил свои страницы из всех соцсетей.
Раздав все желтые агитационные листовки с фотографией Фарида Анасовича, промоутеры попросили у директора агентства зарплату. Он тогда понадеялся на добропорядочность заказчика и на своевременную оплату по договору, и выдал непосредственным исполнителям свои деньги.
«Вот уже три месяца избранный депутат от партии СР Фарид Юнусов скрывается и не гасит долг за услуги промоутеров. Часть денег выдали из своих, но более 40 человек ждут. Такие вот избранники народа ... Выборы... Выборы... долг 123500 руб», - написал на своей странице в Facebook директор рекламного агентства «Идея».
По мнению Игоря Пестерева, председатель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия», член постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике, имеющий государственные награды и медали депутат Госсовета Удмуртии просто скрывается от тех, кто по сути помог ему остаться в своем кресле.
Во время написания этой статьи всплыли дополнительные факты темной стороны господина Юнусова. Так что продолжение следует..
Загрузка...