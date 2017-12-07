Владимир Путин объявил о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году

Опубликована: Сегодня 08:30



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«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — заявил действующий президент.Владимир Путин был президентом России с 2000 по 2008 год. С 2008 по 2012 год он занимал пост премьер-министра. В марте 2012 года Путин вновь был избран президентом России сроком на шесть лет.