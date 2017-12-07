В Удмуртии задержали бригаду лесорубов, незаконно срубивших деревья на 3 млн рублей

Опубликована: Сегодня 09:27



фото: ижевск.18.мвд.рф/ фото: ижевск.18.мвд.рф/

По версии следствия, нанял бригаду 59-летний предприниматель для незаконной порубки деревьев на территории Якшур-Бодьинского лесничества с целью ее дальнейшей переработки и реализации. В течение нескольких месяцев злоумышленники, действуя в составе организованной группы, с помощью специального оборудования и техники, вырубили деревья породы «ель», «пихта» и «сосна» на сумму около 3 млн рублей.Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой). Двое из задержанных водворены в изолятор временного содержания, с остальных взята подписка о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.