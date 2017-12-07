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Женщина погибла на автодороге Ижевск – Сарапул при столкновении с грузовиком
Опубликована: Сегодня 10:33 Женщина, управлявшая автомобилем «ВАЗ», погибла в ДТП с грузовиком в Малопургинском районе. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.
Произошла авария в среду, 6 декабря, на 32-м км автодороги Ижевск – Сарапул. 43-летняя жительница Сарапульского района за рулем автомобиля «ВАЗ» столкнулась с грузовиком «МАЗ», в результате чего получила смертельную травму.
МВД по Удмуртской Республике обращается к водителям транспортных средств: будьте предельно внимательны, соблюдайте скоростной режим, требования дорожных знаков и разметки, не создавайте аварийных ситуаций.
Особой концентрации от водителей требуют погодные условия в зимнее время: метели, снегопады, образовавшиеся снежные накаты и гололед.
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