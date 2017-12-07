В Ижевске ответственный за муниципальное жилье чиновник раздал квартиры родственникам

Опубликована: Сегодня 11:37

фото: bookstores.gq
Правоохранители подозревают в злоупотреблении служебным положением бывшего начальника управления муниципального жилья администрации Ижевска. Об этом корреспонденту ИА «SM-News» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Николай Буторин, работавший в этой должности до 3 ноября 2017 года, в 2014 году передал своим родственникам на условиях социального найма квартиры из маневренного фонда Ижевска. Жилье предназначалось для горожан, лишившихся своих домов из-за пожаров и других чрезвычайных происшествий.

По сведениям источника агентства, переданные квартиры родственники чиновника приватизировали и продали, выручив более 1 млн рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении против Буторина уголовного дела.



Загрузка...
Теги
образование Завьялово безопасность бюджет суд пожар пенсия кино ГИБДД Голливуд спортсмен технологии туризм рейтинг Сарапул Александр Волков долг ИжГТУ Малая Пурга США правительство банк наркотики инвалид погода видео траур терроризм МВД Удмуртия лес прокуратура дети ремонт транспорт Ижавто здоровье Госсовет УР строительство Новый год/Рождество торговля телевидение бизнес СКП хоккей выборы Можга финансы ДТП занятость Ижевск животные музыка преступление футбол оружие ЖКХ промышленность мода Балезино Игра Глазов конкурс природа Ува Россия Москва медицина Воткинск зоопарк свадьба творчество МЧС физкультура розыск алкоголь фестиваль депутат СМИ дороги Украина самолет ветеран Дмитрий Медведев штраф ГЖД религия школа звезда вода праздник семья Интернет полиция молодежь выставка пристав убийство армия Владимир Путин
Все теги
Яндекс.Погода