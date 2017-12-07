В Ижевске ответственный за муниципальное жилье чиновник раздал квартиры родственникам

Опубликована: Сегодня 11:37



фото: bookstores.gq фото: bookstores.gq

Николай Буторин, работавший в этой должности до 3 ноября 2017 года, в 2014 году передал своим родственникам на условиях социального найма квартиры из маневренного фонда Ижевска. Жилье предназначалось для горожан, лишившихся своих домов из-за пожаров и других чрезвычайных происшествий.По сведениям источника агентства, переданные квартиры родственники чиновника приватизировали и продали, выручив более 1 млн рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении против Буторина уголовного дела.