Как влияет на ребенка большое количество игрушек выяснили ученые

Опубликована: Сегодня 12:41

фото: mywishlist.ru
Большое количество игрушек у детей в раннем возрасте может привести к развитию синдрома дефицита внимания, что в будущем повлияет на способность ребенка усваивать информацию. Как пишет RG, к такому выводу пришли ученые из Университета Толедо (США), опубликовавшие результаты своей работы в журнале Infant Behavior and Development.

Они провели исследование с участием 36 младенцев, каждый из которых принял участие в двух индивидуальных игровых сессиях - с четырьмя и с 16 игрушками. Довольно ожидаемо оказалось, что при большом разнообразии малыши старались попробовать поиграть с максимальным количеством предметов, каждому из которых уделялось в среднем значительно меньше внимания.

Но ученые отметили не только количественные различия: когда игрушек было мало, дети изучали их более основательно, а сами игры были качественнее, то есть объект и способы взаимодействия с ним изучались с разных сторон. При этом малыши становились сосредоточеннее, проявляли творчество.

Вместе с тем желание перебрать в руках все предметы вокруг, будь их 16 или еще больше, - это чуть ли не автоматическая реакция малыша, так он приобретает чувство комфорта в окружающей среде, составляет о ней первое впечатление. Но качество взаимодействия вместе с тем падает, ребенок постоянно отвлекается, он тратит больше времени на выбор цели, чем на ее исследование. И здесь уже в силах родителей создать наиболее благоприятные для развития своих детей условия.
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