Жительницу Удмуртии задержали с полукилограммом маковой соломы

Опубликована: Сегодня 13:47

фото: 18.мвд.рф
За хранение 500 гр маковой соломы в Удмуртии задержали жительницу ст. Азино. 44-летняя женщина была задержана в своей квартире, наркотик хранила также по месту жительства.

Сотрудникам полиции подозреваемая пояснила, что наркотическое средство выращивала на участке своего дома.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ – «незаконное хранение наркотических средств».



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