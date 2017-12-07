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Жительницу Удмуртии задержали с полукилограммом маковой соломы
Опубликована: Сегодня 13:47 За хранение 500 гр маковой соломы в Удмуртии задержали жительницу ст. Азино. 44-летняя женщина была задержана в своей квартире, наркотик хранила также по месту жительства.
Сотрудникам полиции подозреваемая пояснила, что наркотическое средство выращивала на участке своего дома.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ – «незаконное хранение наркотических средств».
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