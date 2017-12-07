Жительницу Удмуртии задержали с полукилограммом маковой соломы

Опубликована: Сегодня 13:47



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Сотрудникам полиции подозреваемая пояснила, что наркотическое средство выращивала на участке своего дома.В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ – «незаконное хранение наркотических средств».