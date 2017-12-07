Голая украинка призвала Порошенко и Саакашвили «грести» с Украины

Опубликована: Сегодня 14:51



фото: twitter.com/fom_andre1971 фото: twitter.com/fom_andre1971

Нецензурно ругаясь, она требовала от Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко уйти и «дать украинскому народу спокойно жить». На ее теле был написан призыв к Порошенко и Саакашвили «грести» с Украины. Вскоре организаторы прикрыли ее тело одеждой и увели в сторону.