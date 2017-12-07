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Голая украинка призвала Порошенко и Саакашвили «грести» с Украины
Опубликована: Сегодня 14:51 Женщина с веслом и в шапочке для плавания оголилась на митинге сторонников экс-президента Грузии у Верховной рады в Киеве.
Нецензурно ругаясь, она требовала от Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко уйти и «дать украинскому народу спокойно жить». На ее теле был написан призыв к Порошенко и Саакашвили «грести» с Украины. Вскоре организаторы прикрыли ее тело одеждой и увели в сторону.
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