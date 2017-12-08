В Глазове 11-летняя девочка попала под колеса иномарки

Опубликована: Сегодня 15:56

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Глазове 11-летняя девочка попала под колеса иномарки. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло накануне, 6 декабря, в 15.50 напротив дома №26 по улице Советская.

Ребенок выбежал на дорогу из-за стоящего автобуса и попал под колеса автомобиля «Шевроле», которым управляла 57-летняя женщина. Девочка, которая находилась на дороге без сопровождения взрослых, получила травмы.

Госавтоинспекция напоминает родителям, что безопасность детей на дорогах – это обязанность, которая требует большой ответственности, ею ни в коем случае нельзя пренебрегать. Необходимо постоянно напоминать ребенку об основных Правилах дорожного движения, а также о том, что крайне опасно обходить автобусы и троллейбусы как спереди, так и сзади. Необходимо подождать, когда транспортное средство отъедет, и только после этого, убедившись в своей безопасности, полностью осмотрев дорогу, перейти проезжую часть по пешеходному переходу.



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