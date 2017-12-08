В Удмуртии запустят пилотный проект по льготному ипотечному кредитованию

Опубликована: Сегодня 17:13

фото: ufavesti.ru
Пилотный проект по льготному ипотечному кредитованию запустят в Удмуртии в 2018 году. Как сообщает пресс-служба министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, минимальная ставка для заемщиков может составить 5,75% годовых. Соответствующее соглашение правительство республики подписало с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Как пояснили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе ведомства, в настоящее время Минстрой разрабатывает законодательную базу для реализации приоритетного проекта. В том числе, предстоит определить категории жителей Удмуртии, которые смогут рассчитывать на льготную ставку.

По данным Центробанка, по итогам октября средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам снизилась до исторического минимума – 9,95%. В Удмуртии за месяц выдали ипотечных займов на 2 213 млн рублей. Это самый высокий показатель с начала года



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