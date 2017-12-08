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Момент произошедшей в Ижевске вечерней аварии попал на видео
Опубликована: Сегодня 20:26 Три иномарки столкнулись вечером в Ижевске на перекрестке улиц Ленина и 40 лет Победы. Момент аварии попал на запись видеорегистратора, а позже был выложен в группе ИГГС соцсети ВКонтакте.
Как видно на записи, на свой зеленый свет по улице Ленина в сторону центра поехал поток автомобилей. Два из них столкнулись с белой иномаркой, которая явно на запрещающий сигнал светофора начала поворачивать налево.
К счастью, обошлось без пострадавших. Но все-таки было испорчено настроение и немного автомобили трех ижевских водителей.
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