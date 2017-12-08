Момент произошедшей в Ижевске вечерней аварии попал на видео

Опубликована: Сегодня 20:26



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Как видно на записи, на свой зеленый свет по улице Ленина в сторону центра поехал поток автомобилей. Два из них столкнулись с белой иномаркой, которая явно на запрещающий сигнал светофора начала поворачивать налево.К счастью, обошлось без пострадавших. Но все-таки было испорчено настроение и немного автомобили трех ижевских водителей.