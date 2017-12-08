В Удмуртии председателя ТСЖ обвиняют в мошенничестве

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: park72.ru
До шести лет лишения свободы грозит председателю товарищества собственников жилья, обвиняемой в мошенничестве. Выяснилось, что с февраля по март 2016 года председатель ТСЖ «Радужное», используя свое служебное положение, изготовила подложный документ – договор на проведение ремонтных работ в подсобном помещении многоквартирного дома, якобы заключенный с организацией, руководителем которой является ее муж.

Без проведения ремонтных работ, женщина предоставила в отделение банка фиктивные документы и получила 100 тыс рублей со счета, предназначенного для формирования фонда капитального ремонта. Похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, осуществлена выемка бухгалтерской и финансово-хозяйственной документации, назначена и проведена строительно-техническая экспертиза, наложен арест на имущество обвиняемой в целях обеспечения исполнения приговора суда.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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