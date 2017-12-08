В Удмуртии председателя ТСЖ обвиняют в мошенничестве

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: park72.ru фото: park72.ru

Без проведения ремонтных работ, женщина предоставила в отделение банка фиктивные документы и получила 100 тыс рублей со счета, предназначенного для формирования фонда капитального ремонта. Похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению.В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, осуществлена выемка бухгалтерской и финансово-хозяйственной документации, назначена и проведена строительно-техническая экспертиза, наложен арест на имущество обвиняемой в целях обеспечения исполнения приговора суда.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.