Ущерб от коррупции в России за почти три года составил 148 млрд рублей

Опубликована: Сегодня 09:28



фото: iskra-chel.ru фото: iskra-chel.ru

«Как следует из результатов расследования уголовных дел, размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два года и три квартала текущего составил более 148 миллиардов рублей», — завил Юрий Чайка, отметив при этом, что добровольно погашенный ущерб составил более 11 миллиардов рублей. Кроме того было изъято имущество осужденных по коррупционным делам на сумму более 78 миллиардов рублей.По словам генпрокурора, с 2014 года в России было зарегистрировано 122 тысячи коррупционных преступлений. По таким обвинениям судом были признаны виновными свыше 45 тысяч человек.«Среди них - 4,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов, более 400 депутатов регионального и муниципального уровня, а также почти 3 тысячи должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, большинство из которых - главы муниципальных образований и местных администраций», - привел данные генпрокурор.