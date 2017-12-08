Ущерб от коррупции в России за почти три года составил 148 млрд рублей

Опубликована: Сегодня 09:28

фото: iskra-chel.ru
Генеральный прокурор России Юрий Чайка оценил ущерб, нанесенный стране коррупционными проявлениями за последние три года, в более чем 148 млрд рублей. По его словам, такая цифра следует из расследования уголовных дел коррупционной направленности за 2015-й, 2016-й и три квартала текущего года, сообщает Ura. Между тем, возместить удалось лишь 60% нанесенного материального ущерба.

«Как следует из результатов расследования уголовных дел, размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два года и три квартала текущего составил более 148 миллиардов рублей», — завил Юрий Чайка, отметив при этом, что добровольно погашенный ущерб составил более 11 миллиардов рублей.  Кроме того было изъято имущество осужденных по коррупционным делам на сумму более 78 миллиардов рублей.

По словам генпрокурора, с 2014 года в России было зарегистрировано 122 тысячи коррупционных преступлений. По таким обвинениям судом были признаны виновными свыше 45 тысяч человек.

«Среди них - 4,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов, более 400 депутатов регионального и муниципального уровня, а также почти 3 тысячи должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, большинство из которых - главы муниципальных образований и местных администраций», - привел данные генпрокурор.
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