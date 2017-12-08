В Удмуртии «КамАЗ» с наркотиками пытался заехать на территорию исправительной колонии

Опубликована: Сегодня 10:32



фото: udm.kupiprodai.ru фото: udm.kupiprodai.ru

В мешках с цементом были обнаружены 13 полиэтиленовых свертков с «комкообразным веществом темного цвета». Исследование показало, что найденное вещество – наркотики: марихуана массой 4,76 г и гашиш массой 12,55 г.Оперативные работники колонии выяснили, кому из осужденных предназначалась посылка, после чего «адресат» написал явку с повинной. Заявление было приобщено к уголовному делу, возбужденному по ч.1 ст. 228 УК РФ. Теперь осужденному могут добавить до 3 лет лишения свободы.Сотрудники ИК-6 действовали, изъятие наркотических средств производилось совместно с оперуполномоченными ГНК ММО МВД России по УР «Можгинский»