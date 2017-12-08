В выходные в Удмуртии не будет осадков, а температура понизится

Опубликована: Сегодня 11:37

фото: ok.ru
Пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра опубликовала прогноз погоды на выходные. Как предполагается, существенных осадков в субботу и воскресенье не ожидается. Ветер стихнет, а вот температура воздуха будет понижаться.

В ночь на субботу прогнозируется -8..-13 °С, завтра днем температура воздуха поднимется до -6..-9 °С.

В воскресенье будет холоднее: ночью и утром -14..-19 °С, днем -11..-16 °С. Самой холодной станет ночь на понедельник: температура воздуха в регионе составит -18..-23 °С.

Со вторника в республике прогнозируется повышение температурного фона и возвращение снега.


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