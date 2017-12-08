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Детскому саду на ул. Берша в Ижевске не хватает почти 4 млн рублей на открытие
Опубликована: Сегодня 12:41 На оборудование дополнительного здания детского сада № 259, которое строится на улице Берша в Ижевске, необходимо 3 млн 878 тыс. рублей. Как пишет ИА Сусанин, об этом на общественных слушаниях по бюджету города рассказала заведующая детсадом Татьяна Романова.
По ее словам, рассчитанный на 220 мест сад должен заработать в 2018 году. В 2017 году на строительство здания из бюджетов всех уровней было выделено 184,2 млн рублей.
«В финансировании проекта не предусмотрены расходы на реализацию образовательной программы дошкольного учреждения. По действующему законодательству на это выделяются средства, но вновь открывающемуся учреждению их недостаточно. Нужны единовременные поступления на открытие - 3 млн 878 тыс. рублей. К концу 2017 года планируется завершить строительно-монтажные работы, и мы очень надеемся, что в следующем году мы сможем принять первых воспитанников», - сказала Татьяна Романова.
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