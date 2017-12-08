Детскому саду на ул. Берша в Ижевске не хватает почти 4 млн рублей на открытие

Опубликована: Сегодня 12:41

фото: minstroyoren.orb.ru
На оборудование дополнительного здания детского сада № 259, которое строится на улице Берша в Ижевске, необходимо 3 млн 878 тыс. рублей. Как пишет ИА Сусанин, об этом на общественных слушаниях по бюджету города рассказала заведующая детсадом Татьяна Романова.

По ее словам, рассчитанный на 220 мест сад должен заработать в 2018 году. В 2017 году на строительство здания из бюджетов всех уровней было выделено 184,2 млн рублей.

«В финансировании проекта не предусмотрены расходы на реализацию образовательной программы дошкольного учреждения. По действующему законодательству на это выделяются средства, но вновь открывающемуся учреждению их недостаточно. Нужны единовременные поступления на открытие - 3 млн 878 тыс. рублей. К концу 2017 года планируется завершить строительно-монтажные работы, и мы очень надеемся, что в следующем году мы сможем принять первых воспитанников», - сказала Татьяна Романова.



Загрузка...
Теги
кино розыск образование ЖКХ хоккей творчество Интернет бизнес дороги строительство ГЖД преступление ДТП Владимир Путин промышленность Можга полиция МВД ИжГТУ штраф Москва пенсия туризм ветеран пожар Воткинск мода занятость технологии прокуратура инвалид семья футбол дети траур здоровье звезда СМИ финансы транспорт фестиваль школа суд правительство природа долг Россия праздник безопасность Новый год/Рождество медицина ремонт Завьялово Александр Волков убийство банк зоопарк наркотики Украина СКП самолет США Госсовет УР Дмитрий Медведев Удмуртия выставка оружие молодежь вода терроризм животные пристав видео Игра торговля Голливуд телевидение конкурс рейтинг депутат бюджет музыка погода Ижавто армия Ува Балезино свадьба религия Глазов ГИБДД спортсмен физкультура Ижевск МЧС Сарапул лес Малая Пурга алкоголь выборы
Все теги
Яндекс.Погода