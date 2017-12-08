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Штраф 680 тыс рублей заплатит сотрудник ДПС, попавшийся на взятке в Можге
Опубликована: Сегодня 13:46 Можгинский районный суд признал сотрудника дорожно-патрульной службы виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Теперь 36-летнему жителю Можги придется оплатить судебный штраф в размере 680 тыс рублей.
Установлено, что в марте 2016 года мужчина через посредника получил взятку в сумме 30 тыс рублей за незаконное освобождение водителя от административной ответственности.
Кроме этого, сотрудник ДПС предложил подчиненному инспектору внести в протокол об административном правонарушении заведомо ложные сведения об управлении транспортным средством лицом, которое фактически им не управляло. В результате к административной ответственности был привлечен невиновный гражданин.
Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 680 тыс рублей, а также взыскано 30 тыс рублей в доход государства.
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